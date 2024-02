Zeichen gegen Rechtsextremismus Großer Andrang bei Demonstration für Demokratie in Kalkar

Treffpunkt war das Schulzentrum Am Bollwerk in Kalkar. Von dort aus zogen die Demonstranten durch die Monrestraße zum Markt. Vor dem historischen Rathaus fand eine Kundgebung mit einigen Reden von Betroffenen, städtischen sowie politischen Vertretern statt. So sprach etwa Bürgermeisterin Britta Schulz. Auslöser für die bundesweite Protestwelle war ein Treffen von rechten Aktivisten mit AfD-Politikern in Potsdam, über das das Medienhaus Correctiv berichtet hatte.