Brand in Mehrfamilienhaus Ein Verletzter nach Feuer in Kellen – Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr Kleve wurde am Samstag gegen 8.53 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Emmericher Straße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt. Laut Feuerwehr-Sprecher Florian Pose waren neun Einheiten der Klever Wehr mit knapp 100 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen im Einsatz.