Mitten in der Stadt Großeinsatz der Polizei am Zollamt in Kleve

Flatterbänder und querstehende Polizeifahrzeuge vor dem Zollamt an der Nassauerstraße in Kleve versperren die Straßen unmittelbar gegenüber der Kreisverwaltung und der Stiftskirche in Kleve: In dem Zollamt wurde ein „verdächtiger Gegenstand“ gefunden, erklärt die Klever Polizei. Vor dem Gebäude sind mehrere Polizeifahrzeuge aufgefahren, ein Polizei-Lkw parkt unmittelbar vor dem Haupteingang des Gebäudes. Inzwischen haben die beamten die Nassauerstraße, Nassauermauer, die Weyerstege und die Kolpingstraße gesperrt. Man werde den Gegenstand jetzt untersuchen und nötigenfalls weitere Maßnahmen einleiten, erklärt ein Polizeisprecher. Der Kampfmittelräumdienst ist angerückt, aus einem Pakt soll ein Kabel herausgeguckt haben.