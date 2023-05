Spektakuläre Sondervorführung Große Vermeer-Ausstellung wird im Klever Kino gezeigt

Die Retrospektive präsentiert eine Reihe von Leihgaben aus aller Welt und versammelt Vermeers bekannteste Meisterwerke. Auch wer nicht nach Amsterdam reisen möchte, kann in die Welt von Vermeer eintauchen: Das Klever Kino zeigt in der Sonntagsmatinee am 7. Mai um 12 Uhr eine viel beachtete Dokumentation zur Ausstellung im Rijksmuseum. In der Reihe „Film am Mittwoch“ am 10. Mai um 20 Uhr wird er dann noch einmal wiederholt. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Gezeigt wird die Englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Die Dokumentation lädt zu einer exklusiven, vom Direktor des Rijksmuseums und dem Kurator begleiteten Besichtigung der Ausstellung ein. Neben dem Zusammentragen von Vermeers Werken haben das Rijksmuseum und das Mauritshuis in Den Haag seine Kunst, seine künstlerischen Entscheidungen, die Ausgangspunkte für seine Bildkompositionen und die Entstehungsgeschichte seiner Gemälde erforscht. Foto: Imago