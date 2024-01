Sie wird deutlich größer Aldi baut neue Filiale an der Querallee in Kleve

Sie gehört zu den ältesten Filialen, die der Discounter Aldi Süd in Kleve und Umgebung betreibt. Die Niederlassung an der Querallee in Materborn ist nahezu 30 Jahre in Betrieb. Jetzt wird das Unternehmen den Laden abreißen und an gleicher Stelle einen Neubau errichten. Aldi hatte bei der Stadt Kleve erfolgreich einen Bauantrag für Abriss und Neubau eingereicht. In Abstimmung mit der Verwaltung beginnt Aldi Süd bereits im Laufe des Februars mit den vorbereitenden Arbeiten. Baumfällungen und Rodungsarbeiten stehen zunächst an. Probleme, sich am Standort auszudehnen, gibt es auf dem Areal nicht. Hinter dem bestehenden Markt liegt noch ein größeres ungenutztes Areal. Die Verkaufsfläche, bisher 800 Quadratmeter, wird um beachtliche 50 Prozent auf 1200 Quadratmeter vergrößert.