Ermittlungen : Mühlhoff-Brand: Kleidung gefunden

Uedem Das Feuer bei Mühlhoff in Uedem war wohl Brandstiftung. Ermittler fanden Kleidung am Tatort.

(RP) Im Zuge der Ermittlungen zum Großbrand des Automobil-Zulieferers Mühlhoff in Uedem kurz vor dem Jahreswechsel sucht die Kriminalpolizei Kleve nun nach dem Besitzer verschiedener Gegenstände, die am Brandort aufgefunden wurden. Genauer handelt es sich um einen schwarzen Rucksack mit neon-grünen Absetzungen und der Aufschrift Herbalife, in dem sich mehrere Kleidungsstücke befanden: ein türkis-farbenes Sweatshirt der Marke Crane in Größe L, schwarz-graue Fleece-Handschuhe und eine schwarze Mütze mit der weißen Aufschrift Landwirtschafts-Simulator (siehe die unten stehenden Fotografien).