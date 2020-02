Influenza : Grippevirus: Die Jüngsten trifft es besonders

Die Kita St. Barbara in Nütterden hat derzeit wegen vieler Grippefälle geschlossen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die Grippewelle hat den Kreis Kleve erfasst. Die Kita St. Barbara in Nütterden wurde bereits geschlossen. Ein Gocher Arzt spricht von „erstaunlicher Häufung“ bei Kindern im Alter von bis zu fünf Jahren. Eine Impfung wird empfohlen.

Viele Menschen, auch im Kreis Kleve, haben Angst vor dem Coronavirus. Mindestens genau so viele freuen sich auf Karneval. Die wenigsten haben dabei im Blick: Die Gefahr, sich zurzeit mit dem Influenza-Virus, besser bekannt als Grippe, anzustecken, ist um ein vielfaches höher als beim Coronavirus. Dabei ist die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve schon jetzt ungewöhnlich hoch. Und Ulrich Schlotmann, Sprecher der Apotheker im Kreis Kleve, rechnet damit, dass uns der Höhepunkt der Grippewelle in der 10 oder 11. Kalenderwoche (2. bis 15. März) erreicht.

Das ist der aktuelle Stand: Dem Kreis Kleve im (noch jungen) Februar sind bislang 94 Fälle gemeldet worden. Zum Vergleich: Eine der stärksten Grippewellen der vergangenen Jahre war im Februar 2018. Damals wurden im gesamten Monat 133 Fälle gemeldet. Im Januar 2020 wurden 60 Influenza-Fälle bekannt, im Januar 2019 waren es 44 und im Januar 2018 80. Erste Konsequenzen gibt es bereits. So hat das Kreisgesundheitsamt der Kita St. Barbara in Kranenburg-Nütterden empfohlen, für sieben Tage zu schließen, um den Ansteckungskreislauf zu durchbrechen. Die Kita leistete der Empfehlung Folge: Noch bis einschließlich Mittwoch, 19. Februar, ist sie geschlossen. „Es tut uns sehr leid, aber wir sehen derzeit keine andere, verantwortungsvolle Möglichkeit des Umgangs mit dieser Situation“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Kita.