Griethausen : Tanzen und Mini-Olympiade am Altrhein

In Griethausen wird gefeiert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Griethausen Die Ortsvereine laden ein zur Griethausener Kirmes

Auch in diesem Jahr haben sich die Griethauser Ortsvereine zusammengetan und mit Festwirt Ludger Wulle ein buntes Kirmesprogramm auf die Beine gestellt. Wie schon in den letzten Jahren findet die Kirmes im und um das Vereinshaus statt. Los geht der Trubel im Altrheindorf am kommenden Samstag, 31. August, um 14 Uhr mit dem Kirmesturnier der Alten Herren des SV 07 Griethausen auf der Platzanlage am Postdeich. Dort werden die „Ü50“-Mannschaften zeigen, dass sie das Fußballspielen noch nicht verlernt haben und Freundschaften vertiefen. Für das leibliche Wohl bei Gegrilltem, Kuchen und Kaffee sowie diversen gut gekühlten Getränken ist durch die „Wölfe“ gesorgt.

Um 15 Uhr erfolgt mit einem Fassanstich mit Freibier am Vereinshaus die Kirmeseröffnung. Die Kirmesfeierlichkeiten gehen am Samstag ab 20 Uhr mit der Party im Vereinshaus weiter. Hier kann dann bei Musik eines DJs geklönt und getanzt werden. Der Sonntag gehört traditionell dem Bürgerschützenverein Griethausen, der die Griethauser Bevölkerung ab 8 Uhr unter Begleitung des Marine Spielmannszuges Schenkenschanz weckt und sich um 10.15 Uhr zur Kranzniederlegung und Gottesdienst trifft. Ab 11 Uhr trifft man sich am Vereinshaus zum Frühschoppen. Um 17.15 Uhr heißt es Antreten zum großen Festumzug der Schützen unterstützt von den Griethauser Ortsvereinen. Nach der traditionellen Parade an der alten Molkerei geht es anschließend im Vereinshaus weiter mit dem Krönungsball.

Ein ganz besonders Highlight haben die Griethauser Ortsvereine am Montag für die kleinen Gäste zu bieten, wenn ab 15.30 Uhr eine Kinderolympiade stattfindet. Hier können die Kleinen mit einer Laufkarte, die für nur einen Euro erworben werden kann, an den Spielstationen der Vereine teilnehmen. Sind alle „Missionen“ erfüllt, kann sich jedes Kind ein Präsent abholen. Automatisch nimmt außerdem jedes Kind mit der Laufkarte an einer Verlosung mit tollen Preisen teil. Die Griethauser Ortsvereine sind froh und stolz, dass sie für die Finanzierung dieses Kinderprogramms ausreichend Sponsoren gefunden haben und richten ein großes Dankeschön an die Spender.