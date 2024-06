Spaß und Spiel Vereine feiern gemeinsam „650 Jahre Griethausen“

Das kleine Altrheindorf Griethausen rüstet sich für einen großen Tag. Am Samstag, 8. Juni, feiern nicht nur die gut 1300 Einwohner ein besonderes Jubiläum. Graf Adolf von Cleve hatte am 28. Januar 1374 die Stadtrechte verliehen. So heißt es nun also ab 10.15 Uhr bis in die Nacht „650 Jahre Griethausen“.