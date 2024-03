Enge Gassene in Kalkar Wie künftig in Grieth geparkt werden soll

Wenn der Nachtwächter im Auftrag des Stadtmarketings durch die Straßen Grieths führt, sind es überwiegend Auswärtige, die sich anschließen. Es ist so herrlich pittoresk in Grieth, nur wenige Orte am Niederrhein wirken noch so altertümlich-gemütlich. Doch ein Problem wird schnell offensichtlich: Es mangelt an Parkraum. Und würde das Ordnungsamt der Stadt Kalkar genügend Zeit für Kontrollgänge haben, müsste es viele Falschparker aufschreiben. Die dann vermutlich oft empört wären, denn wo es erlaubt ist, sein Fahrzeug abzustellen, und wo nicht, ist vielfach nicht klar. „Sie haben in Grieth erfreulich wenig Schilder“, lobte Verkehrsplaner Philipp Garbe in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Die Regeln der Straßenverkehrsordnung gelten dennoch, sind aber vielen Leuten nicht ganz geläufig.