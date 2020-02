Landwirtschaft : Wühlmaus und Dürre setzen Grasflächen für Viehfutter zu

Die Agri V Raiffeisen Genossenschaft für die Kreise Wesel und Kleve hatte Landwirte auf Haus Riswick nach Kleve eingeladen.

„Der Regen der letzten Wochen täuscht: Das Grünland hat durch Hitzestress in zwei Jahren und durch Mäusefraß zum Teil stark gelitten. Deshalb wird auch gutes Saatgut knapper, weil auch Saatgutvermehrung von diesen Problemen betroffen ist“, sagt Stefan Wichmann vom Agri V Beratungsteam Grünland und Futterbau. Das belastet die Betriebe: „Durch Nachsaat und das mechanische Striegeln der Flächen lassen sich die Schäden in der Grasnabe zum Teil beheben, das kostet Zeit und Geld – ist aber in diesem Jahr unerlässlich“, so Wichmann weiter. Aber darauf könne der Landwirt nicht verzichten, denn eine gute Grundfutterqualität sei die Grundlage für die erfolgreiche Milchviehhaltung und wirkt sich auf mehr als die Hälfte des Betriebsergebnisses aus, erklärt Theo Donderwinkel, Teamleiter bei Agri V. Der Landwirt müsse jetzt noch mehr darauf achten, dass die Grasqualität gut bleibt durch entsprechende Maßnahmen wie das Striegeln und die Nachsaat. Es gebe aber auch die Möglichkeit, veredelte, widerstandsfähigere Gräser zu säen, erklärte Rahn den Landwirten. Das seien auch Gründe, warum die Milchviehhalter etwas höherer Milchauszahlungspreise erwarten, sagt Gerd Holtermann von der Agri V.