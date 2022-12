Spektakuläre Bilder Sprengung im Reichswald – hier fällt der Feuerwachturm von Grafwegen

Vier Wochen vorher wurde mit der Planung für die Sprengung begonnen. „Ich war mehrmals da und habe mir den Turm angeschaut“, sagt Artur Feitenheimer. Vor jedem Bauwerk hat er großen Respekt. Es lauern überall verschiedene Gefahren. „Kein Objekt ist wie das andere, auch wenn sie ähnlich aussehen. Nicht alle Schornsteine fallen gleich. Die Statik ist anders, es wurde mehr Eisen verbaut, etliche Faktoren spielen eine Rolle. Du darfst nur abdrücken, wenn du weißt, es funktioniert zu 100 Prozent“, erklärt der Sprengmeister. Bei dem Grafwegener Turm war der Treppenbau die große Herausforderung. Er gab dem Betonriesen eine besondere Stabilität. So mussten 80 Löcher für die 3,5 Kilo Dynamit in den Aussichtsturm gebohrt werden, um den in der Mitte der 1960er-Jahre errichteten Beobachtungsturm umstürzen zu lassen.