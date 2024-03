Prüfung der Kommune Wie Bedburg-Hau für die Zukunft gerüstet ist

Info

Prüfen Die GPA prüft die Kommunen in Nordrhein-Westfalen auf Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit. In Bedburg-Hau hat die Anstalt die Bereiche Finanzen, IT an Schulen, Vergabewesen, Bestattungen und Friedhofswesen geprüft.

Beratung Auf Wunsch berät die Anstalt die Kommunen und hilft, die Verwaltung vor Ort zu verbessern.