Anmeldung noch möglich Offenes Golfturnier in Moyland für die Deutsche Krebshilfe

Wer an dem offenen Turnier teilnehmen möchte, muss sich bis Freitag, 31. Mai, 12 Uhr, im Sekretariat des LGC an der Moyländer Allee 1 in Bedburg-Hau anmelden (Tel. 02824 4749). Der Club stellt seine Golfanlage für das Benefizturnier kostenfrei zur Verfügung, und die Startgelder der Teilnehmer, die mindestens 35 Euro betragen, fließen in die Kinderkrebshilfe. Nach dem Turnier findet auf der Terrasse des Landgolfclubs die Siegerehrung statt. Dort wird dann auch bekannt gegeben, welche Spieler sich für das Regionalfinale der Benefizserie qualifiziert haben. Die Qualifizierung schaffen jeweils die Brutto- und Nettosiegerinnen und -sieger jedes Vorrundenturniers. Das Regionalfinale soll dann am 25. August beim Golfclub Siegerland in Kreuztal stattfinden (neben zwei weiteren Standorten). Und wer dort erfolgreich ist, dem winkt gar die Qualifikation für das Bundesfinale, das am 5. Oktober auf der Anlage des Aachener Golf Clubs stattfinden soll.