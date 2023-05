Neue Wirkungsstätte Kunsthandwerk an Kalkars Markt

Kalkar · Goldschmiedin Susanne Oster-Friedrichsen und Keramikerin Sabine Artmann arbeiten und verkaufen von nun an in einem schönen Treppengiebelhaus am Markt. Sie wollen künftig auch Workshops anbieten.

03.05.2023, 05:45 Uhr

Bürgermeisterin Britta Schulz (rechts) und Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler mit den Kunsthandwerkerinnen Susanne Oster-Friedrichsen und Keramikerin Sabine Artmann in ihrer neuen Wirkungsstätte.

Von Anja Settnik

(nik) Für die beiden ist es ein großer Schritt und für die Stadt Kalkar und ihr Image fraglos ein Gewinn: Vor kurzem sind Goldschmiedin Susanne Oster-Friedrichsen und Keramikerin Sabine Artmann aus ihren jeweiligen bisherigen Geschäftsräumen in ein mittelalterliches Giebelhaus am Kalkarer Markt umgezogen. Wie berichtet, haben sich die beiden Kunsthandwerkerinnen die Sache gut überlegt, denn sie waren viele Jahre lang auch in der Altkalkarer bzw. Monrestraße zufrieden. Doch die Gelegenheit, zur ersten Adresse der Stadt zu wechseln, war zu günstig und bot schöne Möglichkeiten, sich gegenseitig zu stärken.