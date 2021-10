So lässt sich die goldene Jahreszeit aushalten: Strahlender Sonnenschein hat die Menschen im Kleverland am Wochenende vor die Tür gelockt. Unser Fotograf Markus van Offern ist auf Motivsuche gegangen und hat Spaziergänger, Sonnenanbeter und ganz typischen Niederrhein gefunden. Jetzt sind Sie dran! Wie erleben Sie die Tage voll buntem Laub, Kastanien und Kürbis? Schicken Sie uns gerne Ihre Herbstfotos an kleve@rheinische-post.de. Wir freuen uns auf alle Einsendungen, Ihre RP-Redaktion.