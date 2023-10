Überraschung bei TV-Preisverleihung Promi-Gala „Goldene Sonne“ findet nicht mehr in Kalkar statt

Auch vom Wunderland Kalkar gab es am Donnerstag die Bestätigung, dass die Veranstaltung den Niederrhein verlässt. Damit geht es also vom äußersten Westen in den äußersten Südosten des Landes. Bad Griesbach im Rottal liegt bei Passau nur wenige Autominuten von der deutsch-österreichischen Grenze entfernt.