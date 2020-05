Corona-Krise im Kreis Kleve : Schwimmbäder bis Juli wegen fehlender Unterlagen geschlossen

Nordkreis/Bocholt Was wird das für ein Sommer: Die Betreiber der Bäder im Nordkreis von Kleve sowie in Bocholt öffnen ihre Stätten nicht vor dem 28. Juni. Grund sind die fehlenden Unterlagen des Landes.

Die Schwimm- und Freibadsaison in Nordkreis von Kleve fällt vorerst ins Wasser. Das haben die fünf großen Bäder der Region – das GochNess in Goch, das Sternbuschbad in Kleve, das BedburgerNass in Bedburg-Hau, das Embricana in Emmerich und das Bahia in Bocholt – am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung bekanntgegeben. Demnach werden die Badeanstalten vor dem 28. Juni nicht für Besucher öffnen – aus einem einfachen Grund: Die genauen Auflagen liegen noch nicht vor.