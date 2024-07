Elf Tage Programm Sandfläche erwartet Mode und Sport beim Gocher Sommer

Der eigentliche „Gocher Sommer“ ist in diesem Jahr eine konzentrierte Phase mit viel Programm. Die Veranstalter, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, haben als Profi-Partner die Agentur document1 an ihrer Seite. Musik, Spiel und Bewegung gehören zum Angebot, aber auch ein Catwalk, der so noch nicht da war: Gleich zu Beginn am Montag wird der Gocher Marktplatz zum Fashion-Hotspot. Drei lokale Modegeschäfte präsentieren mit selbst engagierten Models aktuelle Trends. Ab 19.30 Uhr zeigen neun Frauen und Männer, was die Gocher Bekleidungsspezialisten Vrede, Sinn und Für Dich zu bieten haben. Dafür wird der Markt zwischen Strand und Bühne zum Laufsteg. Moderiert wird die Modenschau von Biggi Janhsen.