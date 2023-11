„Die Schlagerpiloten“ im Steilflug Gocher Schlagersänger stürmt die Album-Charts

Wer schon mal in der ARD um 18 Uhr „Wer weiß denn sowas“ verfolgt, der wird am vergangenen Dienstag überrascht gewesen sein. Moderator Kai Pflaume verkündete im Hamburger Studio: „Wir haben die erfolgreichsten deutschen Künstler aktuell zu Gast: Die Schlagerpiloten sind bei uns. Nummer 1 der Albumcharts. Was will man mehr?“ Für den Klever Dirk Berns, der sich als Musiker Kevin Marx nennt und jetzt mit Elton am Ratetisch saß, hat sich vor fünf Jahren ein großer Traum erfüllt: Gemeinsam mit Frank Cordes, der mittlerweile ausgeschieden ist, und Stefan Peters gründete er „Die Schlagerpiloten“.