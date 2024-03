Neu-See-Land in Goch Wird die alte Squashhalle zur Nahwärme-Zentrale?

Die meisten Bauherren von Einfamilienhäusern setzen inzwischen zur Wärmeversorgung ihres künftigen Zuhauses auf eine Wärmepumpe. Fossile Brennstoffe wie Öl und Gas will kaum jemand mehr nutzen, regenerative Energien sind gefragt. Wo sich größere Siedlungen aus einer Hand geplant entwickeln, gibt es (mindestens) eine Alternative: Nah- oder auch Fernwärme. Die existierte schon früher, gerade in ländlicher Region war sie aber jahrzehntelang kaum ein Thema. Jetzt wird sie wieder vielerorts in den Blick genommen, zum Beispiel in Goch. Im größten städtischen Baugebiet Neu-See-Land sind die Tiefbauarbeiten für den letzten Bauabschnitt im Gange. Dort sollen Reihen- und Punkthäuser errichtet werden. Viele auf einmal, was es vernünftig erscheinen lässt, sich über ihre gemeinsame Wärmeversorgung Gedanken zu machen.