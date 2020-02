Kostenpflichtiger Inhalt: Partnerstädte von Goch und Kleve : Freundschaften muss man pflegen

In Kleve scheint ein partnerstädtisches Bündnis mit Swinemünde in die Ferne gerückt zu sein. Foto: dpa-tmn/Michael Zehender

Goch/Kleve In Goch bemühen sich Bürger um eine neue Partnerstadt mit besonderem Namen. Das hat Erinnerungen geweckt. In der Kreisstadt scheint ein Bündnis mit Swinemünde in weite Ferne gerückt zu sein. Die Grünen gehen dem nun nach.