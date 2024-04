Landwirte über die Zukunft Politik und Jungbauern diskutierten in Goch über Zukunft der Landwirtschaft

Kurze, professionell gemachte Filmbeiträge stellten zunächst die Arbeit der jungen Landwirte vor, führten in die aktuelle und individuelle Situation auf den Höfen ein und klärten über persönliche und soziale Befindlichkeiten auf. Dafür besuchten Paula Backhaus, Lea Wemmers und Dirk Verweyen mit Kamera und Mikrofon acht Landwirtinnen und Landwirte in Kevelaer, Rees, Straelen, Wachtendonk-Wankum, Kerken, filmten und interviewten unter anderem auf dem Dickshof in Wetten, dem 500 Jahre alten Rouenhof in Kervenheim. Sie gaben eindrucksvolle Einblicke in den bäuerlichen Alltag und Herausforderungen. In kurzen Interviews vertieften die beiden Moderatoren Bärbel Buschhaus und Johannes Büsch anschließend, was die jungen Landwirte beschäftigt.