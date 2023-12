Verurteilter Sexualstraftäter Selbsternannter „Prophet“ wehrt sich gegen Ausweisung

Mit der Ausweisung des selbsternannten „Propheten“ der Transformanten in die Niederlande (wir berichteten) beschäftigt sich jetzt das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster. Der 61-Jährige hat einen Antrag auf Zulassung der Berufung nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf gestellt, wie eine OVG-Sprecherin am Montag sagte.