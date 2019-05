Vorfall am Klever Bahnhof : Mann bedroht Rettungskräfte und beleidigt Polizisten

Vorfall am Klever Bahnhof

Kleve Als sich die Besatzung eines Rettungswagens am Donnerstag um einen 48-jährigen Klever kümmern wollte, eskalierte die Situation. Das Rettungsteam war laut Polizei gegen 18 Uhr wegen einer hilflosen Personen durch einen Zeugen in den Bereich des Bahnhofs gerufen worden.

Als die Polizei eintraf, hatte die Besatzung den Angreifer bereits am Boden fixiert. Beim Transport in das Krankenhaus wehrte sich der Mann heftig und beleidigte die Rettungskräfte und Polizeibeamten. Er musste schließlich in der Notaufnahme fixiert werden. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.