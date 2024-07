Goch, Kleve und Emmerich Warum in der Nacht ein Hubschrauber tief über den Niederrhein flog

Davon wird manch einer in der Nacht zu Dienstag aufgewacht sein: Kurz vor Mitternacht ist ein Hubschrauber im Tiefflug über den Niederrhein geflogen. Die Maschine, ein H135 von Airbus, war in Uden in den Niederlanden gestartet, eine Schleife geflogen und setzte dann ihren Weg über Goch, Kleve und Emmerich zurück ins Nachbarland fort. Es handelte sich nicht, wie zuletzt häufiger über dem Niederrhein, um einen Hubschrauber des Militärs, sondern um eine Maschine in zivilem Einsatz.