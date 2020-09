Kostenpflichtiger Inhalt: Lost Place mitten in Goch : Streitthema Gocher Bucht

Die Toilettenanlage am Rand des aufgegebenen Geländes kann vermutlich nur noch abgerissen werden. Foto: Anja Settnik

Goch Dass in der „Gocher Bucht“ im Stadtpark über kurz oder lang etwas passieren muss, ist unstrittig. Nur wann, was und durch wen das geschehen soll, ist nicht geklärt. Im Rat am Donnerstag möchte die SPD nochmal nachhaken.