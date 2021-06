Hohe Nachfrage, wenig Material auch in Goch und Kleve Umgebung : CDU-Politiker sprechen in Goch mit Handwerkern über Baustoff-Mangel

CDU-Politiker sprechen in Goch mit Handwerkern über Baustoff-Mangel

Hohe Nachfrage, wenig Material auch in Goch und Kleve Umgebung

Goch Bei dem Gedankenaustausch mit den Abgeordneten Stefan Rouenhoff und Günther Bergmann im Haus des Handwerks ging es um Ausbildungsplätze, die noch immer gestörten Lieferketten und die vollen Auftragsbücher.

Die beiden CDU-Abgeordneten Stefan Rouenhoff und Günther Bergmann haben das Haus des Handwerks in Goch besucht. Themen des ausführlichen Gedankenaustauschs mit Kreishandwerksmeister Ralf Matenaer und dem Geschäftsführer Richard Thielen waren die aktuellen Herausforderungen und Schwierigkeiten im Handwerk. „Der derzeitige Materialengpass und die damit verbundenen Lieferschwierigkeiten und Preiserhöhungen stellen die Handwerksbetriebe im Kreis Kleve vor große Probleme und bedeuten erhebliche Mehraufwände. Viele Handwerker wissen momentan nicht, wie sie ihre Aufträge abarbeiten sollen“, sagte Matenaer.

Rouenhoff führte aus, dass die aktuelle Situation auf die hohe internationale Nachfrage nach Baustoffen wie Holz zurückzuführen sei. Vor allem in den USA und China sei die Nachfrage in die Höhe geschossen. Gleichzeitig gebe es immer noch Störungen in den Lieferketten – auch aufgrund der Corona-Pandemie. Zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und der Handwerksbranche liefen derzeit Gespräche. Es würden Maßnahmen geprüft, um die schwierige Lage der Branche abzufedern.