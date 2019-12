Kreis Kleve : Hendricks wirbt für „Digitalpakt Schule“

Goch Bildung ist Ländersache – eigentlich. Aber an einigen wichtigen Punkten beteiligt sich der Bund dann doch. SPD-Bundestagsmitglied Barbara Hendricks sprach in Goch mit Schulvertretern über Computer im Unterricht.

Eine Grundgesetzänderung wird nicht mal eben so vollzogen. Dafür ist die deutsche Verfassung viel zu gut durchdacht und bewährt. Aber ab und zu fordert die Zukunft dann doch eine Anpassung, so beim Thema Bildung. Ohne Medienkonzepte und zeitgemäße technologische Ausstattung geht es nicht, da sind sich alle Betroffenen einig. Und ob Schüler davon profitieren, soll möglichst wenig davon abhängen, in welchem Bundesland sie leben. Also gab’s eine Grundgesetzänderung, die einen neuen kooperativen Bildungsföderalismus ermöglicht und Bundesmittel frei macht. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks und ihr Parteikollege Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der Fraktion, waren jetzt zu Besuch in Goch. Sie debattierten mit Rose Wecker, Leiterin der Klever Gesamtschule Am Forstgarten, und Hermann-Josef Kleinen, Fachbereichsleiter Schule, Jugend und Sport in Goch. Das Publikum bestand aus etwa 30 Lehrern und SPD-Mitgliedern.