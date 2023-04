Unfall in Goch Auto überschlägt sich an A57-Abfahrt – zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall an der Autobahnabfahrt Goch / Kleve sind am Mittwochmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer war gegen 7.30 Uhr mit seinem Golf aus Richtung Nimwegen kommend auf der A 57 unterwegs und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Kleve/Goch. Dabei überschlug sich sein Fahrzeug aus unbekanntem Grund. Er und sein Beifahrer mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.