Gnadenhochzeit in Kranenburg Was ist Ihr Geheimnis, Eheleute Gendritzki?

Zwar hätte es schon einige schöne Feiern an den Hochzeitstagen gegeben, aber die Überraschung sei noch nie so groß gewesen wie in diesem Jahr. Ein großer Kranz prangt über der Tür zum Zimmer der Eheleute, am Morgen gab es eine Feier mit Sekt und Kuchen. „Davon haben wir im Vorfeld überhaupt nichts mitbekommen, aber es war wirklich schön“, sagt Leo Gendritzki. Am Sonntag folgte dann die gebührende Feier mit der Familie.