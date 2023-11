Am 10. November geht’s los Glühweintreff in Kleve öffnet wieder

In Kleve gehört er mittlerweile zur (Vor-)Weihnachtszeit fest dazu – und die startet in diesem Jahr schon vor dem Martinstag: Janßens Glühweintreff auf dem Koekkoekplatz in Kleve hat am Freitagnachmittag eröffnet. Bis zum 29. Dezember hängt am Eingang der Kavarinerstraße also wieder Glühweinduft in der Luft.