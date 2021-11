Eingang der Kavarinerstraße : Glühweintreff in Kleve startet am Freitag

Glühweintreff in Kleve startet am Freitag

Kleve Der Klever Glühweintreff war in den vergangenen Jahren immer beliebt. Am Freitag geht es erneut los. Bis zum 29. Dezember soll er geöffnet sein.

Am Eingang zur Kavarinerstraße in Kleve, eine der ältesten Fußgängerzone am unteren Niederrhein, eröffnet am Freitag, 12. November, ein Treffpunkt in der Weihnachtszeit: der Klever Glühweintreff. Dort können Klever und Gäste von außerhalb vom 12. November bis 29. Dezember, montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr, zusammen kommen.