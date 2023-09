SEK in Kalkar und Twisteden Gleich zwei Drogenrazzien am Mittwochmorgen im Kreis Kleve

Es habe Durchsuchungen in elf Städten in NRW gegeben - in Duisburg, Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Gladbeck, Wuppertal, Marl, Moers, Dinslaken, Oberhausen und Kalkar. Zudem gab es den Angaben nach einen Einsatz in Schleswig-Holstein. Zu den Beschuldigten machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Es gehe um Drogenkriminalität. „Es gibt keinen unmittelbaren Bezug zur Mafia“, schilderte er. An den Maßnahmen beteiligt waren auch Spezialeinheiten der Polizei. Details sollten im Tagesverlauf genannt werden.