Mehrere Verletzte : Glatteis sorgt für viele Unfälle am Niederrhein

Kleve In den Morgenstunden hat Glatteis für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. 17 mal krachte es am nördlichen Niederrhein. In Kleve, Goch und Kalkar wurden fünf Menschen schwer und zehn leicht verletzt. Eine Frau schwebte in Lebensgefahr.

Glatteis hat am Mittwoch in den Morgenstunden zahlreiche Autofahrer im Norden des Kreises Kleve überrascht. Allein in Kleve, Goch und Kalkar ereigneten sich nach Angaben der Kreispolizeibehörde in der Zeit von 6 Uhr bis 9.30 Uhr 17 Verkehrsunfälle.

Dabei wurden fünf Menschen schwer und zehn leicht verletzt. Eine Frau wurde bei einem Unfall in Kalkar auf der Appeldorner Straße in Höhe B67 in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem sie befreit werden konnte, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Nimwegen geflogen. Zunächst bestand Lebensgefahr, im Laufe des Morgens besserte sich laut Polizei der Zustand der Frau jedoch wieder. Die 14-jährige Tochter, die mit im Auto saß, erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Auch ein Radfahrer ist unter den Schwerverletzten.