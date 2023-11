In Materborn und Reichswalde Deutsche Glasfaser beginnt mit Tiefbauarbeiten

„Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten und Glasfaser schnell zu verlegen, nutzen wir moderne und effiziente Verfahren“, sagt Markus Deitmer, Projektleiter Bau von Deutsche Glasfaser. Beim Bau werden, wo immer möglich, die Leerrohre in die Straßen eingebracht, ohne sie großflächig aufreißen zu müssen. Wenn es Baumbestände gibt, würden die Arbeiten so durchgeführt, dass das Wurzelwerk nicht beschädigt wird. „Diese Vorgehensweise bedeutet einen erheblichen Mehraufwand, jedoch kann nur so die Natur und der Baumbestand geschützt werden“, heißt es vom Unternehmen.