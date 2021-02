Schnelleres Internet : Glasfaser-Ausbau in Bedburg-Hau – Hausbegehungen starten

Glasfaser-Ausbau in Bedburg-Hau – Hausbegehungen starten

Bedburg-Hau Die Planungen für den Ausbau des Glasfasernetzes im Fördergebiet Bedburg-Hau neigen sich dem Ende zu. Nun beginnt das von Deutsche Glasfaser beauftragte Generalunternehmen Soli Infratechnik mit den Hausbegehungen.

Die Hausbegehungen bei Kunden sind notwendig, um festzulegen wo die Leitungen auf dem Grundstück verlegt und ins Haus geführt werden. Auch die Installationswege im Haus werden festgelegt. Für Terminabsprachen werde das beauftragte Generalunternehmen auf die Kunden zukommen, wie es heißt. Im Rahmen der Hausbegehung wird ein so genanntes Begehungsprotokoll erstellt. Dieses muss am Ende von beiden Parteien unterzeichnet werden und ist so erst verbindlich.