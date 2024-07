Gipfeltreffen in Kleve Angela Merkel, Mark Rutte – und Theo

Der designierte Nato-Generalsekretär Mark Rutte, der im Oktober sein Amt antreten soll, hat in Kleve für Bilder gesorgt, die bis heute unvergessen sind. Als Ministerpräsident nahm er am 23. Mai 2013 an den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen im Klever Kurhaus-Museum neben Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. Ein Datum für die Geschichtsbücher der Stadt, ein Tag voller Höhepunkte nicht nur politischer Natur, an dem Mark Rutte dem damaligen Bürgermeister Theo Brauer dankte: „Wir haben in einem prachtvollen Bau in toller Umgebung unsere Gespräche führen können.“ In Erinnerung bleibt auch das Bild, auf dem der baldige Nato-Chef Rutte als Schirmherr des Bürgermeisters auftritt, während der mit Amtskette die Gäste im strömenden Regen begrüßt.