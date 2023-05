Neues Quartier an der Spyckstraße GeWoGe baut 63 neue Wohnungen für Kleve

Das nächste Projekt der Wohnungsgesellschaft GeWoGe Kleve steht vor der Vollendung: Am Ende der vorderen Spyckstraße zwischen Rampenbrücke, der Europaradbahn und viel Grün stehen vier neue Mietwohnungshäuser vor der Vollendung. 63 Wohnungen gehen jetzt in den kommenden Monaten in den vier hell verklinkerten Blocks mit der modernen Sichtbeton-Fassade im Erdgeschoss in die Vermietung. Zwei Häuser sollen im November bezugsfertig werden, die anderen folgen bis ins Frühjahr 2024. Dann wird die GeWoGe hier in Kleve 16 Millionen Euro in neuen Wohnraum investiert haben. In Kürze wird ein weiteres Gebäude zwischen dem Franziskus-Haus und dem kleinen GeWoGe-Quartier abgerissen: Hier sollen als Angebot für Familien sieben Reihenhäuser gebaut werden. Wann das genau sein wird, ist angesichts der Bau-Kostenentwicklung noch nicht abzusehen, sagt Michael Dorißen, Geschäftsführer der GeWoGe.