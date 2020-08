Wirtschaft : „Hier wurde reichlich Geld verbrannt“

Keve Das Maschinenbauunternehmen Ipsen in Kleve gab vor knapp zwei Wochen bekannt, 160 der 320 Mitarbeiter zu entlassen. Wir sprachen mit dem Gewerkschaftssekretär der IG Metall, Bernd Börgers (61), über die aktuelle Situation, die Folgen für den Klever Standort und Fehler, die seitens der Geschäftsführung gemacht wurden.

Geschichte Das erste Unternehmen wurde 1948 als Ipsen Industries von Harold Ipsen in Rockford (Illinois) gegründet. Das Ipsen Werk in Kleve entstand 1957.

Börgers Bei Ipsen gibt es mehrere dubiose Umstände, die dafür verantwortlich sind. Hier wurde reichlich Geld verbrannt. Ich weiß nicht, wie viel es genau ist, aber es geht in die Millionen. Allein bei der Verlagerung eines Teils der Produktion nach Rumänien wurden mehrere Millionen Euro in den Sand gesetzt. Der Betriebsrat und ich haben den damaligen Geschäftsführer Angenendt vor der Ausgliederung gewarnt. Dass es wirtschaftlich die völlig falsche Entscheidung war, hat sich bewahrheitet.

Börgers Ja. Was die Personalkosten für die mittlere und höhere Führungsebene betrifft, so sind diese exorbitant. Nach unserem Kenntnisstand hat allein ein Beschäftigter in leitender Funktion monatlich 10.000 Euro Festgehalt erhalten. Dazu kamen noch einmal monatlich 10.000 Euro an Bonuszahlungen, wenn die Zielvorgabe erreicht wurde. Das ist Struktur bei Ipsen. Es sind die gehobenen Positionen, die fürstlich entlohnt werden. Die Geschäftsführer wurden nach Umsatz bezahlt. Da sind Öfen halbfertig verschickt worden, um erst einmal Geld einzunehmen. Die Öfen mussten dann vor Ort überarbeitet werden. Der Auftrag wurde mit einem dicken Plus kalkuliert, aus dem dann ein dickes Minus wurde.