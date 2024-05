Respekt vor Einsatzkräften sinkt Polizeigewerkschaften im Kreis Kleve fordern Elektroschocker

„Es ist ja leider traurige Wahrheit, dass man als Polizeibeamter heute angegriffen, beleidigt und bespuckt wird“, sagte ein Klever Polizist Anfang April vor dem Amtsgericht. Er selbst war Angeklagter in dem Verfahren. Der Vorwurf: Körperverletzung im Dienst. Er soll einem betrunkenen Randalierer in einem Polizeiwagen ins Gesicht geschlagen haben. Der Beamte wurde freigesprochen. Trotzdem gab der Prozess Einblick in Szenen der Gewalt und der Erniedrigung – insbesondere aber gegen Polizeibeamte auf der Straße. Denn der Randalierer (etwa 1,7 Promille) hatte den Beamten bei dem nächtlichen Einsatz in Kleve geschubst und beleidigt, ehe er festgenommen wurde – und dann behauptete, er wäre im Polizeiauto geschlagen worden.