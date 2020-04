Gesundheitskonferenz : Pflegekonferenz: Caritas sieht’s anders als Nitsch

Die kirchlichen Träger arbeiteten bestens zusammen und hätten eine Gesundheitskonferenz auch in Corona-Zeiten nicht nötig, sagt Gelderns Caritas-Vorstand Karl Döring.

Karl Döring schreib: „Zunächst einmal sei der Hinweis gestattet, dass Sie Sprecher der (...) privaten Pflegeeinrichtungen im Kreis Kleve sein mögen, nicht jedoch aller Pflegeeinrichtungen. Die kirchlich gebundenen Einrichtungen – diese stellen eine deutliche Mehrheit aller Einrichtungen im Kreis Kleve dar – wurden in keiner Form von Ihnen mandatiert.“ Was Nitsch auch nicht behauptet habe, wie er am Mittwoch gegenüber der RP betonte.