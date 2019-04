Die Gesundheitsexperten : Früh mit der Vorsorge beginnen

Die Themen der Gesundheitsexperten stießen auf großes Interesse. Im Kolpinghaus blieb kaum ein Platz frei. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Katholisches Karl-Leisner-Klinikum und RP: Die Gesundheitsexperten informierten im Kolpinghaus ein großes Publikum rund um Prostataerkrankungen, Inkontinenz und Nierensteine. Anschließend wurden Fragen beantwortet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Bei diesem Thema heißt es: keine Scheu. Denn wer sich zu lange davor drückt, zum Urologen zu gehen kann ernste Probleme bekommen. Entweder muss er bei bestehenden gesundheitlichen Problemen mit starken Einschränkungen im Alltag leben oder das erhöhte Risiko tragen, ernsthaft zu erkranken, beispielsweise an Krebs. Die Gesundheitsexperten des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums informierten im Kolpinghaus bei freiem Eintritt alle Interessierten rund um Prostata-Erkrankungen, Inkontinenz und Nierensteine. Das Thema hatte anscheinend voll ins Schwarze getroffen, denn im Auditorium blieb kaum ein Platz mehr frei.

Chefarzt Dr. Klaus-Dieter Fluch versprach den Gästen zu Beginn ein „buntes Programm durch die Urologie“. Er hielt sein Versprechen ein. Den Anfang machte Dr. Harald Voepel, Leitender Oberarzt und Vertreter des Chefarztes an der der Klinik für Urologie des St.-Antonius-Hospitals in Kleve. Er stellte das Thema „Nierensteine“, witzig verpackt unter der Überschrift „lieber steinarm als steinreich“. Anfällig dafür seien diejenigen, die zu wenig trinken, sich zu wenig bewegen, aber auch Krebspatienten mit Knochenmetastasen. Die Behandlungsmethoden seien vielfältig, so Voepel. „Eine Konservative Behandlungsmethode lautet: ,saufen und laufen’“, sagte der Oberarzt. Weitere Methoden seien die Chemolitholyse, also die Auflösung von Gallen- oder Harnsteinen mit Medikamenten oder durch eine direkte Spülung, eine Stoßwellentherapie oder eben chirurgische Eingriffe. „Jeder darf selbst mit entscheiden, welche Behandlungsmethode er wählt. Wir geben gerne entsprechende Empfehlungen“, sagt Voepel.

info Der Kontakt zur Urologie Ansprechpartnerin Case- und Patientenmanagerin Susanne Dieckmann-Leuchtgens betreut die Patienten von A-Z. Telefonnummer 02821 490-7439 Internet Alle Infos zur Urologie unter www.kkle.de/urologie.

Das medizinische Spezialgebiet von Teunette van der Graaf, Leitende Oberärztin der Klinik für Urologie am St. Antonius-Hospital Kleve, ist Inkontinenz. „Das kommt viel häufiger vor, als man denkt“, sagte sie. Das Problem nehme mit dem Alter zu. „Es dauert allerdings oft lange, bis Frauen einen Arzt besuchen. Das ist sehr schade, denn dadurch schränken sie sich ein; sie treiben keinen Sport mehr oder gehen nicht mehr zum Kaffeklatsch“, so van der Graaf. Risikofaktoren seien neben dem Alter eine Beckenbodenschwäche, Übergewicht oder regelmäßig schweres Heben. Wichtig sei eine eingehende Untersuchung, und dabei an erster Stelle das Gespräch mit dem Arzt. Es gebe ganz unterschiedliche Arten der Erkrankung und ebenso vielfältige Behandlungsmöglichkeiten. Die Therapie reiche vom Beckenbodentraining über Medikamente bis hin zur Gewichtsreduzierung. Falls ein chirurgische Eingriff notwendig werde, handele es sich in aller Regel und einen „kleinen Eingriff für eine große Last“, so die Oberärztin.

Chefarzt Dr. Klaus-Dieter Fluch nahm sich des Themas Prostata-Erkrankungen an. „Alle über 50 wissen, dass sie eine Prostata haben“, sagt er mit einem zwinkernden Auge. Denn erst ab diesem Alter wächst das Sexualorgan relevant. Fluchs wichtigste Botschaft: Alle Männer sollten spätestens in diesem Alter zur Vorsorge-Untersuchung zum Urologen gehen. Wichtig sei es, dass der so genannte PSA-Wert in regelmäßigen Abständen ermittelt wird. Sobald der Verdacht auf eine Krebserkrankungen bestehe, sollte man eine Gewebeprobe entnehmen lassen.