Offener Haftbefehl Gesuchter Rumäne in Kranenburg festgenommen

Am Sonntagnachmittag (24. März 2024) um 14.25 Uhr überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesstraße 9 in Kranenburg-Wyler einen 37-jährigen Rumänen nach der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Traunstein mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz der Europäischen Union gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 7200 Euro bezahlen oder eine 120-tägige Haftstrafe verbüßen.