Gesprächskreis in Bedburg-Hau „Achtsam durch den Alltag“ in der Föhrenbachklinik

Wenn ältere Menschen organisch krank werden, ist der Gang zum Arzt ganz normal. Bei psychischen Erkrankungen ist die Hemmschwelle dagegen immer noch vorhanden. Deshalb bietet die gerontopsychiatrische Tagesklinik der Föhrenbachklinik in Bedburg-Hau einen kostenlosen Gesprächskreis an, der von Patientinnen und Patienten, ehemaligen Behandelten und von interessierten lebenserfahrenen Menschen kostenlos besucht werden kann. Der nächste Termin mit dem Motto „Achtsam durch den Alltag“ beginnt am Dienstag, 31. Oktober, um 15.30 Uhr in der Tagesklinik der LVR-Föhrenbachklinik (Haus 56), Grüner Winkel 2a, in Bedburg-Hau.