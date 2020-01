Diskussionsrunde : Hendrik Wüst zu Gast bei Premiere von „Kreis Kleve konkret“

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) ist Gast am Flughafen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Kleve Der NRW-Verkehrsminister wird von Martin Kessler, Leitender Redakteur Rheinischen für Politik, auch über die Zukunft des Flughafens interviewt.

Es wird Zeit, darüber zu reden und miteinander zu reden. Ein neues Format dafür wird „Kreis Kleve konkret“ sein, das neue Netzwerkevent der Rheinische Post Mediengruppe. Auftakt ist am Dienstag, 10. März, im Terminal des Flughafens in Weeze. Bei der Premiere erwarten die Organisatoren ab 19 Uhr über 500 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, den Verbänden und dem Brauchtum. Talkgast ist NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst. Der 44-jährige CDU-Politiker wird interviewt von Martin Kessler, Leitender Redakteur für Politik der Rheinischen Post. Die Zukunft des Flughafens, der Zustand der Autobahnen, Brückensperrungen, Probleme im Bahnverkehr. Spannende Themen, die die Menschen in der Region direkt betreffen, gibt es viele.