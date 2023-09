Dringend Helfer gesucht Geschichtsverein Bedburg-Hau kämpft ums Überleben

„Die Vereinsführung hat die Sorge, dass sich Vorstandsposten nicht mehr neu besetzen lassen und deshalb in letzter Konsequenz die Auflösung des Vereins droht. Eine wertvolle Bereicherung des Gemeindelebens ginge verloren“, sagt der langjährige Vorsitzende Norbert Pies. Der 86-Jährige will aus Altersgründen nicht mehr für den Posten des Vorsitzenden kandidieren, genau wie einige andere langjährige Mitglieder des Vereinsvorstandes. „Der Vorstand braucht dringend eine Neuaufstellung“, sagt Pies, der seit 18 Jahren im Vorstand ist. „Gesucht werden Leute, die den Restvorstand ergänzen und den Verein somit lebendig halten.“ Der Vorsitzende appelliert an die Vereinsmitglieder, an Bedburg-Hauer Bürger und Interessierte, die bereit wären, sich für den Fortbestand des Vereins zu engagieren: „Helfen Sie mit, den Verein weiterzuführen, der über viele Jahre stetig gewachsen ist und in vielen Schritten zu dem herangereift ist, was er heute darstellt“, sagt der Vorsitzende.