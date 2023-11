Prozess vor Schwurgericht Klever soll versucht haben, Kopf von Mitbewohner abzusägen

Am 11. Juni dieses Jahres ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Klever Unterstadt zu einer Auseinandersetzung mit tödlichen Folgen gekommen. Ein 36-Jähriger und ein 35-Jähriger, beide deutsche Staatsangehörige, waren offenbar in Streit geraten. Laut Staatsanwaltschaft Kleve kam es dann zu Szenen, die als äußerst brutal angekündigt werden müssen: Der 36-Jährige soll den 35-Jährigen mit Messerstichen in Kopf und Oberkörper vorsätzlich getötet haben. Anschließend soll er versucht haben, den Kopf des Opfers mittels einer Säge vom Oberkörper abzutrennen. Das Durchtrennen der Wirbelsäule soll ihm gelungen sein.