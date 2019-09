Kleve : Angeklagter gab minderjährigen Mädchen Kokain

Kleve Laut Feststellung der siebten großen Strafkammer überließ ein 43-Jähriger in vier Fällen Minderjährigen Betäubungsmittel. Dafür erhielt er eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten.

Ein 43-jähriger Türke aus Kleve ist am Dienstag vom Klever Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Laut Feststellung der siebten großen Strafkammer überließ der Angeklagte in vier Fällen Minderjährigen Betäubungsmittel.

Geschädigte der Straftaten sind zwei minderjährige Mädchen, die der Angeklagte wohl 2016 kennenlernte. Laut Urteil habe der Angeklagte sich den beiden Mädchen, die sich in „besonderen persönlichen Situationen“ befunden und damals bereits mit Drogen in Kontakt gekommen gewesen waren, genähert, so der Vorsitzende Richter Christian Henckel bei der Urteilsbegründung. Die Motivation des Angeklagten sei dabei Sex gewesen.

Mindestens vier Mal habe der Angeklagte den damals 15-jährigen Mädchen dann Drogen zum Konsum überlassen, so der Richter. Neben Marihuana soll er den Geschädigten auch Ecstasy und Kokain gegeben haben, um diese „in die entsprechende Stimmung“ für seine sexuellen Absichten zu versetzen, so der Vorsitzende. Seine sexuellen Ziele erreichte der Angeklagte zumindest in einem Fall. Ein Video wurde in die Beweisaufnahme aufgenommen, das ihn beim Geschlechtsverkehr mit der Geschädigten zeigt. Weil der Angeklagte das Video weiterverbreitete, wurde er auch wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen verurteilt.