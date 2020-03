Reifen geplatzt : Zwei Verletzte bei Unfall auf der A 57

An dem PS-starken Mercedes platzte ein Reifen. Der Wagen, gefahren von einem 22-jährigen Niederländer, krachte in die Leitplanke. Foto: Guido Schulmann

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag auf der Autobahn 57 in Höhe der Anschlussstelle Kleve gekommen. Das ist nach Auskunft der Autobahnpolizei passiert: Gegen 16.20 Uhr waren zwei Niederländer auf der A 57 mit einem stark motorisierten Mercedes E55 AMG in Richtung Niederlande unterwegs. In Höhe der Autobahnabfahrt Kleve platzte plötzlich ein Reifen. Der 22 Jahre alte Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das gleich mehrfach gegen die rechte Leitplanke schleuderte.